Раненого бойца из Сум переводят на реабилитацию (видео) Раненого на востоке Украины сумчанина Сергея Литвиненко переводят на реабилитацию в Ирпенский госпиталь.

До этого его лечили в четырех больницах. Боец попал под обстрел 22 июня 2020 года в районе Попасной Луганской области. Он - пулеметчик мотопехотного батальона 30-й отдельной механизированной бригады, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Его жена - Елена Литвиненко - рассказывает, как узнала о ранении мужа.

«Он мне в 4.15 утра, написал: «Доброе утро, любимая!» - и на этом связь оборвалась», - вспоминает она.

По ее словам, сначала его прооперировали в Попаснянской больнице.

«Сказали, что не довезут, потом в Часов Яр был переведен, с 22 июня по 8 июля он был в харьковском госпитале - 65-м. Двое суток был без сознания, дышал самостоятельно», - вспоминает она.

Когда к нему приехали родные, пришел в себя, говорит Елена Литвиненко.

«Он ждал и знал, что мы приедем с мамой. 8-го числа его санавиацией переправили в киевский госпиталь. Сейчас он там находится. Состояние - средней тяжести, он пытается ходить», - говорит женщина.

Сергей Литвиненко рассказывает, как все произошло.

«Стрелял я из пулемета крупнокалиберного - и по мне очередь, то есть, ответ был с левой стороны. Я справа стрелял, а они - слева. Я бежал к окопу - и не успел. В бок попало - 7,62», - вспоминает он.

Мужчина рассказывает, какие травмы получил.

«Повредили кишки, желудок, диафрагму. Уже легче. Еще внутри все болит, а так, слава Богу, на ноги стал», - говорит Сергей Литвиненко.

Сейчас, говорит Елена Литвиненко, ее мужа лечат бесплатно, но впереди - длительная реабилитация. Поэтому семья начала собирать деньги. К чему готовиться им, рассказали в общественном фонде «Сумы».

«Лечениеи в госпиталях мы занимаемся с 2014 г. Работаем и четко знаем, - это более или менее нормально, но реабилитация в основном за свой счет оплачивается», - отмечает координатор программы фонда Ольга Зинченко.

По ее словам, это очень - очень дорого и длительно. Также, по ее мнению, психологическая реабилитация тоже очень важна. Однако ею многие пренебрегают: от командования - до самих бойцов.

По контракту Сергей Литвиненко служит с октября 2017 года. Через три месяца срок контракта истекает. Вместе с женой Еленой Сергей Литвиненко воспитывает сына и дочь: восьми и шести лет.