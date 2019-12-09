Как защищают от дождя новые остановки в Сумах

Сумчане жалуются в соцсетях на новые стеклянные остановки, которые не защищают ни от солнца, ни от дождя.
Валерий Бауманский написал в Фецсбуке: «Сегодняшний дождь показал, на что способны остановки, как они защищают от осадков, люди должны стоять на остановке под зонтиками. Присесть невозможно, скамейки мокрые», - написал он, добавив фото.
Кстати, на фото видно название остановки, что очень удивительно для новых, так как о них попросту забыли при проектировании. А вот английского наименования, как не было, так и нет. Прошло полтора года, как мэр Сум Александр Лысенко давал поручение сделать двуязычные названия…
Фото выложил в Фейсбуке сумчанин Олег Пархоменко....
В прошлом году новые стеклянные евроостановки подверглись набегам вандалов до десятка раз....
Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение экономить на установке остановок....
Поручение заметить старую остановку «4-я горбольница» по улице Ремесленной городской голова Сум дал еще в ноябре 2019 года....
За год установили аж одну табличку....