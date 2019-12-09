Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:431299

Как защищают от дождя новые остановки в Сумах

Никак.

Сумчане жалуются в соцсетях на новые стеклянные остановки, которые не защищают ни от солнца, ни от дождя.

Валерий Бауманский написал в Фецсбуке: «Сегодняшний дождь показал, на что способны остановки, как они защищают от осадков, люди должны стоять на остановке под зонтиками. Присесть невозможно, скамейки мокрые», - написал он, добавив фото.

Кстати, на фото видно название остановки, что очень удивительно для новых, так как о них попросту забыли при проектировании. А вот английского наименования, как не было, так и нет. Прошло полтора года, как мэр Сум Александр Лысенко давал поручение сделать двуязычные названия…

Общество Остановки
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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