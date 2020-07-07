Ситуация с коронавирусом в Украине на 14 июля Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 14 июля в Украине подтвержден 54771 случай COVID-19, из них 27 154 выздоровели, 1412 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 638 случаев, 651 пациент выздоровел, 14 умерло. Количество зарегистрированных активных больных составляет 26205.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (235,9), Черновицкой (235,1) и Закарпатской (208,5) областях.

Сейчас госпитализированы 3968 человек, из них 104 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14434 лица, в подключении к аппарату ИВЛ - 441 пациент.

Заболевание было подтверждено у 3906 детей и 7499 медиков, из них 5088 медработников выздоровели.

40337 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 9711 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 813396 образцов и ИФА 370053 образца.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 2148 (1562 выздоровели)

- Волынская обл. - 3080 (1681 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1146 (1045 выздоровели)

- Донецкая обл. - 765 (252 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1542 (1157 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 4055 (1301 выздоровели)

- Запорожская обл. - 622 (521 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 3127 (1246 выздоровели)

- г. Киев - 6350 (2124 выздоровели)

- Киевская обл. - 3090 (1925 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 674 (587 выздоровели)

- Луганская обл. - 95 (73 выздоровели)

- Львовская обл. - 7254 (1142 выздоровели)

- Николаевская обл. - 487 (385 выздоровели)

- Одесская обл. - 2258 (1030 выздоровели)

- Полтавская обл. - 334 (299 выздоровели)

- Ривненская обл. - 4740 (2905 выздоровели)

- Сумская обл. - 341 (297 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 2276 (1431 выздоровели)

- Харьковская обл. - 2723 (1477 выздоровели)

- Херсонская обл. - 204 (186 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 909 (770 выздоровели)

- Черкасская обл. - 755 (602 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 5184 (2864 выздоровели)

- Черниговская обл. - 612 (292 выздоровели).