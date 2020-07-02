В Сумах спустя неделю вступили в силу требования к работе кинотеатров и аттракционов в период карантина Сегодня, 14 июля, вступило в силу решение исполнительного комитета от 7 июля 2020 № 329 «О внесении изменений в решение исполнительного комитета Сумского городского совета от 27 марта 2020 № 172 «О мерах во время карантина по предотвращению распространения на территории Сумской городской объединенной территориальной общины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» (с изменениями).

Так, разрешается деятельность кинотеатров с наполненностью кинозалов в соответствии с противоэпидемических требований, определенных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 1 июля 2020 № 38. Должна быть определена ответственное лицо, которое проводит температурный скрининг бесконтактным методом всем работникам перед началом рабочей смены (работники с температурой тела более 37,2оС или признаками респираторных заболеваний к исполнению обязанностей не допускаются). На входе в учреждения или территории / места проведения мероприятия размещаются информационные материалы о индивидуальных мер профилактики коронавирусной болезни COVID-19. При входе и в местах массового скопления посетителей - организуются места для обработки рук спиртосодержащими антисептиками и наносится временное маркировки для обеспечения соблюдения дистанции не менее 1,5 м.

При организации деятельности и проведении мероприятий субъектом хозяйствования должен обеспечиваться недопущения скопления посетителей. Запрещается отведение мест под организацию фан-зон чтобы исключить скопление посетителей и нарушения социальной дистанции. Во избежание очередей рекомендуется увеличить количество пунктов входного контроля. Для мероприятий под открытым небом территорию проведения должна ограждаться.

По возможности, контроль входных билетов может осуществляться бесконтактным способом с использованием сканеров штрих-кодов электронных билетов и ана-логических устройств.

Разрешается одновременное пребывание посетителей из расчета не более одного человека на 5 м2 общей площади огражденной территории для мероприятий под открытым небом, или общей площади помещения учреждения культуры, где про-водится мероприятие.

При проведении мероприятий в помещениях посетители должны находиться в респираторах или защитных масках, покрывающие рот и нос в течение всего времени.

При проведении мероприятий с размещением посетителей на сидячих местах, расстояние между отдельно установленными местами для сидения или столиками должна составлять не менее 1,5 м при размещении за столом не более четырех человек (без учета детей в возрасте до 14 лет).

В залах со стационарным размещением мест для сидения (концертных, театрах, кинозалах и т.п.) свободными должны быть места рядом, спереди и сзади. Размещение с посадкой на следующих местах разрешается для групп до четырех человек, посещающих мероприятия совместно, при условии их рассадки на первых четырех рядах зала. Интервал между сеансами должен быть достаточным для проведения надлежащего уборки и дезинфекции. Также рекомендуется организовывать одностороннее движение в залах, разделив отдельные пути для входа и выхода.

Питание во время проведения мероприятий должен организовываться в соответствии с временных рекомендаций по организации противоэпидемических мероприятий в учреждениях общественного питания на период карантина, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 2 июня 2020 № 32.

Субъекты хозяйствования / организаторы должны обеспечить достаточный запас средств индивидуальной защиты и их использование работниками (респираторы или медицинские маски, в том числе самодельные, защитные перчатки) постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в служебных санузлах общего пользования; влажную уборку мест наибольшего скопления посетителей; дезинфекцию поверхностей с которыми контактируют посетители, во всех общественных и служебных зонах (стойка контроля и регистрации, столы, стулья, ручки дверей, кнопки лифтов, раздевалки, лестницы и т.д.) спиртосодержащими дезинфицирующими средствами в течение времени работы в усиленном режиме; бесперебойную работу систем вентиляции в случае проведения культурного мероприятия в помещении; централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в отдельные контейнеры / урны с крышками и одноразовыми полиэтиленовыми пакетами с последующей утилизацией; размещения дополнительных контейнеров / урн для средств индивидуальной защиты, бумажных салфеток в местах общего пользования (на входе, холлах, коридорах, санузлах и т.д.); проведение обучения с работниками по соблюдению правил гигиены рук; временное отстранение от работы лиц с группами риска, определенными в соответствии со Стандартами медицинской помощи «Коронавирусная болезнь (COVID-19)», утвержденных приказом МЗ Украины от 28 марта 2020 № 722.

Работники учреждений культуры и организаторы мероприятий обязаны носить респиратор или защитную маску; регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртосодержащими антисептиками не реже одного раза в 3:00; воздерживаться от контакта с лицами, имеющими симптомы респираторных заболеваний; перейти на самоизоляцию в случае возникновения симптомов респираторных заболеваний.

Посетители обязаны четко придерживаться указаний организаторов по соблюдению противоэпидемических мероприятий; не посещать мероприятия в случае возник-ния респираторных симптомов (насморк, боль в горле, кашель, чихание, под-вищення температуры и т.п.); соблюдать респираторной гигиены и ети-кету кашля.

Этим же решением разрешено временно, до 21 июля, деятельность аттракционов в парках и зонах отдыха при условии обеспечения работников и потребителей средствами индивидуальной защиты (респираторами или защитными масками), обработка контактных поверхностей дезинфицирующими средствами после каждого потребителя, осуществления температурного скрининга каждого потребителя и персонала ( постоянно в течение рабочего дня), обеспечение соблюдения работниками правил производственной и личной гигиены, соблюдение санитарных и противоэпидемических норм, правил и мероприятий.

Субъекты хозяйствования и их должностные лица, осуществляющие деятельность по направлениям, по которым сняты или ослаблены карантин, несут юридическую ответственность за обеспечение контроля за соблюдением противоэпидемических требований, в том числе, уголовное за вред, причиненный жизни и здоровью граждан.

Данное решение будет действовать до момента прекращения карантина.