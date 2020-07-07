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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12714

Сумской водоканал осуществит промывку водоводов части улиц города: воды не будет две ночи

КП «Горводоканал» будет проводить плановую профилактическую промывку водопроводных сетей бассейна Ново-Оболонского водозабора.

Чтобы не создавать неудобства потребителям, промывка будет осуществляться ночью: с 15 на 16 июля и с 17 на 18 июля.

В зону промывки попадут бассейны улиц:

• Герасима Кондратьева,

• Лебединская,

• Гамалия,

• Сергея Лазо,

• Петропавловская,

• 20 лет Победы,

• Первомайская,

• часть Роменского микрорайона,

• района Тимирязевки,

• других прилегающих к ним улиц.

При осуществлении промывки вода в домах вышеупомянутых улиц будет отсутствовать. Днем 16 и 17 июля вода будет подаваться с пониженным давлением.

После промывки сетей вода в кранах сумчан не будет иметь запаха хлора. Возможно, из-за мутности возникнет необходимость ее спустить.

Промывка - это обязательные профилактические меры, необходимые для того, чтобы очистить водопроводные трубы от осадка. Ее основная цель - предупреждение негативного влияния состояния водопроводных сетей на качество воды. Промывка водопроводов вышеупомянутых улиц осуществляется после промывки и дезинфекции резервуаров чистой воды Ново-Оболонского водозабора.

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