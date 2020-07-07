Сумской водоканал осуществит промывку водоводов части улиц города: воды не будет две ночи

Чтобы не создавать неудобства потребителям, промывка будет осуществляться ночью: с 15 на 16 июля и с 17 на 18 июля.
В зону промывки попадут бассейны улиц:
• Герасима Кондратьева,
• Лебединская,
• Гамалия,
• Сергея Лазо,
• Петропавловская,
• 20 лет Победы,
• Первомайская,
• часть Роменского микрорайона,
• района Тимирязевки,
• других прилегающих к ним улиц.
При осуществлении промывки вода в домах вышеупомянутых улиц будет отсутствовать. Днем 16 и 17 июля вода будет подаваться с пониженным давлением.
После промывки сетей вода в кранах сумчан не будет иметь запаха хлора. Возможно, из-за мутности возникнет необходимость ее спустить.
Промывка - это обязательные профилактические меры, необходимые для того, чтобы очистить водопроводные трубы от осадка. Ее основная цель - предупреждение негативного влияния состояния водопроводных сетей на качество воды. Промывка водопроводов вышеупомянутых улиц осуществляется после промывки и дезинфекции резервуаров чистой воды Ново-Оболонского водозабора.