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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16386

На Сумщине полицейские задержали мужчину, который до смерти избил односельчанина

В селе Клышки Шосткинского района во время ссоры 31-летний местный житель так избил своего 42-летнего знакомого, что тот умер в автомобиле вызванной «скорой помощи».

О смерти 42-летнего пациента в карете «скорой» в полицию сообщил фельдшер бригады неотложной медицинской помощи. Он добавил, что мужчину с тяжелыми травмами головы они забрали в селе Клишки Шосткинского района. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. На месте правоохранители выяснили ход событий.

По словам свидетелей, в тот день двое местных братьев встретили в магазине односельчанина. Между ними возникла ссора. Выяснять между собой отношения они вышли на улицу.

У магазина один из братьев так избил своего оппонента, что тому пришлось вызвать «скорую». Довезти пострадавшего живым в районную больницу медикам не удалось, он умер по дороге, в нескольких километрах от Шостки.

«По заключению судмедэксперта, смерть мужчины наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Поэтому наши сотрудники немедленно приняли меры по установлению места нахождения и задержанию подозреваемого».

Мужчине 31 год, и на момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, пострадавший за несколько дней до этого очень оскорбил его мать. Женщина пожаловалась на обидчика сыновьям. И когда они встретили его в магазине, то решили «проучить».

Злоумышленника полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы. Окончательное наказание ему определит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство
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