На Сумщине полицейские задержали мужчину, который до смерти избил односельчанина В селе Клышки Шосткинского района во время ссоры 31-летний местный житель так избил своего 42-летнего знакомого, что тот умер в автомобиле вызванной «скорой помощи».

О смерти 42-летнего пациента в карете «скорой» в полицию сообщил фельдшер бригады неотложной медицинской помощи. Он добавил, что мужчину с тяжелыми травмами головы они забрали в селе Клишки Шосткинского района. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции. На месте правоохранители выяснили ход событий.

По словам свидетелей, в тот день двое местных братьев встретили в магазине односельчанина. Между ними возникла ссора. Выяснять между собой отношения они вышли на улицу.

У магазина один из братьев так избил своего оппонента, что тому пришлось вызвать «скорую». Довезти пострадавшего живым в районную больницу медикам не удалось, он умер по дороге, в нескольких километрах от Шостки.

«По заключению судмедэксперта, смерть мужчины наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Поэтому наши сотрудники немедленно приняли меры по установлению места нахождения и задержанию подозреваемого».

Мужчине 31 год, и на момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, пострадавший за несколько дней до этого очень оскорбил его мать. Женщина пожаловалась на обидчика сыновьям. И когда они встретили его в магазине, то решили «проучить».

Злоумышленника полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение». Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы. Окончательное наказание ему определит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.