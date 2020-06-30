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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:55222

В Конотопе поймали серийного вора

Конотопские оперативники разоблачили мужчину в совершении серии краж со склада автозапчастей.

В Конотопский отдел полиции с заявлением о краже обратился 37-летний частный предприниматель. Он сообщил, что из принадлежащего ему складского помещения неизвестные похитили автозапчасти и комплектующие к автомобилям иностранных марок, нанеся таким образом значительный материальный ущерб.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что в помещение злоумышленник попадал через дыру, сделанную в задней стене. Через нее же в течение нескольких недель иногда и извлекал украденное. Среди похищенного - три комплекта резиновых шин, несколько комплектов алюминиевых бортов грузовых полуприцепов и т.д.

В результате ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что серию краж из склада совершил 33-летний житель Конотопа. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В ходе досудебного расследования оперативники выяснили, что часть похищенного злоумышленник уже успел сбыть. Остальное имущества спрятал в отдаленной лесополосе на окраине города, и как раз подыскивал на него покупателей. Сейчас похищенные вещи возвращены владельцу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) Уголовного кодекса Украины, и сообщили мужчине о подозрении в совершении краж. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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