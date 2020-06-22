В Ахтырке задержали очередного наркодельца Ахтырской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении 21-летнему юноше, который занимался незаконным оборотом наркотических веществ.

Сотрудники полиции задержали наркодельца «на горячем» 13 июля при продаже «каннабиса»соответствующему лицу в г. Ахтырка за 150 гривен. В то же время во время обыска по месту жительства задержанного изъято устройство для употребления наркотиков, 2 спичечные коробки и 1 сверток с веществом растительного происхождения.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт наркотического вещества) УК Украины. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное подозреваемому грозит от 9 до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.