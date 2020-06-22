Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32502

В Ахтырке задержали очередного наркодельца

Ахтырской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении 21-летнему юноше, который занимался незаконным оборотом наркотических веществ.

Сотрудники полиции задержали наркодельца «на горячем» 13 июля при продаже «каннабиса»соответствующему лицу в г. Ахтырка за 150 гривен. В то же время во время обыска по месту жительства задержанного изъято устройство для употребления наркотиков, 2 спичечные коробки и 1 сверток с веществом растительного происхождения.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт наркотического вещества) УК Украины. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное подозреваемому грозит от 9 до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Наркодилер
view counter

По тематике

В Сумах будут судить наркодилера
Вчера 14:43

В Сумах будут судить наркодилера

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении наркодилера, который в г. Сумы занимался сбытом психотропных...

На Сумщине взяли под стражу 18-летнего наркоторговца
03.07.2020 16:25

На Сумщине взяли под стражу 18-летнего наркоторговца

По ходатайству Кролевецкого отдела Шосткинской местной прокуратуры 18-летнему подозреваемому в незаконном обороте наркотических средств избрана мера пресечения в виде содержания...

На Сумщине будут судить трех наркодилеров
03.07.2020 10:31

На Сумщине будут судить трех наркодилеров

Которые в составе организованной группы сбывали психотропное вещество PVP в больших масштабах....

01.07.2020 15:55

В Кролевце полиция задержала наркодилера

Сотрудники Кролевецкого отделения полиции задержали 19-летнего жителя города Кролевец, который занимался сбытом наркотических веществ....

22.06.2020 14:21

На Сумщине полицейские поймали наркодилера (видео)

Во время комплексных оперативных мероприятий полицейские Шостки установили причастность 46-летнего местного жителя к сбыту психотропных веществ....

Новости

На Сумщине вылечилось от COVID-19 два человека, никто не заболел
Сегодня 09:35
Глава Сумской ОГА взял себе уже 4-го заместителя. Снова не сумского
Вчера 15:50
На Сумщине новая смерть от коронавируса
12.07.2020 14:09
На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего Анатолия Власенко (фото)
Сегодня 15:26
Кому в Сумах включат горячую воду?
Сегодня 15:14
Ахтырчанин за 10 тыс. грн взятки пытался вернуть себе водительское удостоверение
Сегодня 15:05
Сумы доступны на 14,75% (видео)
Сегодня 14:42
В Сумах пройдут соревнования на открытой воде
Сегодня 14:35
Подробности аварии с коммунальным автобусом в Сумах
Сегодня 14:02
В Ромнах построили уникальный водолазный комплекс по стандартам NATO (видео)
Сегодня 13:36
Сумщина вышла на 4-е место по проценту выздоровевших от коронавируса
Сегодня 13:15
Сумчане получили по две платежки за вывоз мусора
Сегодня 12:37
view counter

Статьи

Дмитро Живицький: «Бездарне управління житлово-комунальним господарством вбиває сумчан!»
Сегодня 10:01
Губернатор Сумщины и его молодая команда
Сегодня 08:57
Массажный валик от головной боли и целлюлита
Вчера 11:51
До Дня родини: правові аспекти цивільного шлюбу
08.07.2020 15:02
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.07.2020 11:57
Нырнуть уговорили случайно: эксклюзивные подробности гибели молодой чиновницы на Сумщине
08.07.2020 10:29
Сумчанам радять, як уберегтися від теплового і сонячного ударів
07.07.2020 15:26
Сумской стронгмен с «серебром»
07.07.2020 14:14
Юрій БОВА: «Тростянець — культурна столиця Східної України»
07.07.2020 13:08
Сумчани з числа осіб з інвалідністю можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг
07.07.2020 12:50
Бюджет міста – це кошти громади, а не мерії!
07.07.2020 10:01
Прогули, судові справи та плани на вибори: чим живуть і як працювали депутати Сумської міської ради
07.07.2020 09:51
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.