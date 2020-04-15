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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:37667

Сумчане получили по две платежки за вывоз мусора

В начале июля сумчанам, проживающим в центральной части города Сумы, поступили сразу две платежки по обращению с бытовыми отходами.

Как сообщили в ООО «А-Муссон», после конкурса центральная территория города Сумы (от № 1) не будет обслуживаться «А-Муссоном», там будет работать ООО «Сервисресурс». Но согласно платежке, сумчане должны рассчитаться с «А-Муссоном» за вывоз отходов до 10 июня 2020 года. То есть в платежке «А-Муссона» начислена сумма только за 10 дней июня. Будьте внимательны и обязательно рассчитайтесь за услугу, чтобы не попасть в список должников.

Экономика Вывоз мусора Платежки
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