Сумчане получили по две платежки за вывоз мусора В начале июля сумчанам, проживающим в центральной части города Сумы, поступили сразу две платежки по обращению с бытовыми отходами.

Как сообщили в ООО «А-Муссон», после конкурса центральная территория города Сумы (от № 1) не будет обслуживаться «А-Муссоном», там будет работать ООО «Сервисресурс». Но согласно платежке, сумчане должны рассчитаться с «А-Муссоном» за вывоз отходов до 10 июня 2020 года. То есть в платежке «А-Муссона» начислена сумма только за 10 дней июня. Будьте внимательны и обязательно рассчитайтесь за услугу, чтобы не попасть в список должников.