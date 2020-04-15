Сумчане получили по две платежки за вывоз мусора

Как сообщили в ООО «А-Муссон», после конкурса центральная территория города Сумы (от № 1) не будет обслуживаться «А-Муссоном», там будет работать ООО «Сервисресурс». Но согласно платежке, сумчане должны рассчитаться с «А-Муссоном» за вывоз отходов до 10 июня 2020 года. То есть в платежке «А-Муссона» начислена сумма только за 10 дней июня. Будьте внимательны и обязательно рассчитайтесь за услугу, чтобы не попасть в список должников.
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