В Ромнах построили уникальный водолазный комплекс по стандартам NATO (видео) Уже с 3 августа на его базе начинаются 3-месячные курсы, на которых все желающие могут проявить и усовершенствовать свой потенциал и овладеть профессией «Водолаз» с получением свидетельства государственного образца.

Стоимость обучения вместе с проживанием составляет 10 910 грн.

За более подробной информацией обращаться по телефонам: 097-720-26-26; 066-304-03-40 или e-mail: romnyvodolaz@ukr.net. Конечный срок подачи заявлений - 31 июля.

Мы стремимся, чтобы наши соискатели образования стали будущими профессиональными кадрами и специалистами в любой структуре или подразделении, ведь у нас есть все условия для качественного проведения учебно-производственного процесса.

«Водолаз» - это профессия, которую мало кто выбирает «просто так». Это зов души и образ жизни. Так, кто не успевает в этом сезоне, подавайте заявки, и мы их удовлетворим в следующих сезонах.