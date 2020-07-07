Подробности аварии с коммунальным автобусом в Сумах В Сумах столкнулся грузопассажирский автомобиль и автобус, - патрульные оформили админматериал.

Автопроисшествие произошло сегодня утром на улице Сергея Табалы. 31-летний водитель автомобиля Dadi не учел дорожной обстановки и, как следствие, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом Ataman.

К счастью, ни водители, ни другие участники дорожного движения не пострадали, а вот транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя Dadi административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.