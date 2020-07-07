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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:02344

Подробности аварии с коммунальным автобусом в Сумах

В Сумах столкнулся грузопассажирский автомобиль и автобус, - патрульные оформили админматериал.

Автопроисшествие произошло сегодня утром на улице Сергея Табалы. 31-летний водитель автомобиля Dadi не учел дорожной обстановки и, как следствие, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом Ataman.

К счастью, ни водители, ни другие участники дорожного движения не пострадали, а вот транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя Dadi административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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