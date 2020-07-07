Подробности аварии с коммунальным автобусом в Сумах

Автопроисшествие произошло сегодня утром на улице Сергея Табалы. 31-летний водитель автомобиля Dadi не учел дорожной обстановки и, как следствие, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом Ataman.
К счастью, ни водители, ни другие участники дорожного движения не пострадали, а вот транспортные средства получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя Dadi административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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