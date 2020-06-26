Погода в Сумах: прогноз на завтра

В течение суток будет облачно, ночью дождь, днем значительный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Столбики термометров покажут ночью 14-16 °С тепла, днем 18-20 °С.
В начале недели атмосферный фронт принесет в Сумскую область кратковременные, грозовые дожди и понижение температуры....
Сегодня, 7 июля, в Сумах и области ожидается гроза....
Холодный атмосферный фронт циклона над Скандинавией принесет в Сумскую область кратковременные, грозовые дожди и прохладу....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в Сумах...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в Сумах...