Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 15 июля, в Сумах будет прохладно и дождливо.

В течение суток будет облачно, ночью дождь, днем значительный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Столбики термометров покажут ночью 14-16 °С тепла, днем 18-20 °С.