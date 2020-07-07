Сумчан запрошують взяти участь у конкурсі інноваційних проєктів розвитку туризму на сільських територіях Мета конкурсу: залучення молоді до розробки та впровадження проєктів місцевого економічного розвитку, підтримка підприємницької та інноваційної проєктної діяльності та популяризація сільського туризму як дієвої форми соціально-економічного розвитку сільських територій.

Цільова аудиторія конкурсу:

У конкурсі можуть брати участь молоді люди віком 16-35 років - школярі, студенти, аспіранти, представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо.

Прийом робіт до участі у першому відбірковому етапі конкурсу. - 3-16 серпня 2020 року.

Номінації конкурсу:

- Створення та розвиток об’єктів сільського зеленого туризму.

- Інноваційні агро- та етнотуристичні послуги і продукти сільського зеленого туризму.

- Створення туристичних об’єктів та послуг на природоохоронних територіях.

- Інноваційні туристичні продукти сільських територій на основі географічних зазначень та стратегія маркетингу сільських територій як етногастрономічних туристичних дестинацій.

- Правові проблеми забезпечення туристичної діяльності на сільських територіях: план вирішення.

Аплікаційну форму надсилати на електронну адресу: spilkasztukr@gmail.com до 18.00 2 серпня 2020 року. Роботи, надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядатимуться.

Детальніше www.greentour.com.ua.

Ірина Околович, координатор проєкту +38 097 31-47-507, ira_okolovych@ukr.net