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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02242

Сумчан запрошують взяти участь у конкурсі інноваційних проєктів розвитку туризму на сільських територіях

Мета конкурсу: залучення молоді до розробки та впровадження проєктів місцевого економічного розвитку, підтримка підприємницької та інноваційної проєктної діяльності та популяризація сільського туризму як дієвої форми соціально-економічного розвитку сільських територій.

Цільова аудиторія конкурсу:

У конкурсі можуть брати участь молоді люди віком 16-35 років - школярі, студенти, аспіранти, представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо.

Прийом робіт до участі у першому відбірковому етапі конкурсу. - 3-16 серпня 2020 року.

Номінації конкурсу:

- Створення та розвиток об’єктів сільського зеленого туризму.

- Інноваційні агро- та етнотуристичні послуги і продукти сільського зеленого туризму.

- Створення туристичних об’єктів та послуг на природоохоронних територіях.

- Інноваційні туристичні продукти сільських територій на основі географічних зазначень та стратегія маркетингу сільських територій як етногастрономічних туристичних дестинацій.

- Правові проблеми забезпечення туристичної діяльності на сільських територіях: план вирішення.

Аплікаційну форму надсилати на електронну адресу: spilkasztukr@gmail.com до 18.00 2 серпня 2020 року. Роботи, надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядатимуться.

Детальніше www.greentour.com.ua.

Ірина Околович, координатор проєкту +38 097 31-47-507, ira_okolovych@ukr.net

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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