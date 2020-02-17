Сумы доступны на 14,75% (видео)

Напомним, команда Доступно.UA побывала в Сумах в мае. Команда Бюро юридических коммуникаций вместе с другими общественными организациями присоединилась к волонтерам для проверки локаций.
Центральную часть Сум проверяли на уровень доступности для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения....
В Сумах проверяли доступность центральных улиц. Делали это в третий раз за пять месяцев 2020-го....
Сегодня, 11 мая, началась масштабная проверка доступности центральной части Сум....
В феврале-марте 2020 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос....
ОО «Бюро правовых коммуникаций» совместно с представителями ОО «Рука помощи» и «Инициативы Слобожанщины» провели мониторинг доступности части медицинских учреждений, оказывающих...