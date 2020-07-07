Ахтырчанин за 10 тыс. грн взятки пытался вернуть себе водительское удостоверение Ахтырской местной прокуратурой совместно со следователями Ахтырского отдела полиции и Департаментом внутренней безопасности Нацполиции в рамках уголовного производства задокументировано попытку подкупа полицейского.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции в г. Ахтырка несколько дней назад остановили транспортное средство, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя составили протокол и изъяли водительское удостоверение.

Сегодня, 14 июля, водитель пришел в отдел полиции и пытался договориться, чтобы ему вернули водительское удостоверение но не направляли в суд протокол, при этом передал полицейскому 10 тыс. грн.

Указанный факт проходил в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос о вручении уведомления о подозрении.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой, сообщает пресс-служба прокуратуры области.