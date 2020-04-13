Кому в Сумах включат горячую воду?

ООО «Сумытеплоэнерго» в период с 1 по 31 июля осуществляет гидравлические испытания повышенным давлением на магистральных тепловых сетях и распределительных тепловых сетях и технологическом оборудовании котельных, что сопровождается прекращением предоставления услуги по централизованному снабжению горячей воды.
Гидравлические испытания и ремонтные работы на магистральных тепловых сетях от Сумской ТЭЦ будут завершены 16 июля.
С 17 июля восстанавливается предоставления услуги по централизованному горячему водоснабжению потребителям, жилые дома которых обеспечиваются услугами от Сумской ТЭЦ, в районе улиц Привокзальной, Троицкой, Новоместенская, Супруна, площади Независимости, Воскресенской, проспекта Т.Шевченко, переулка З.Красовицкого, проспекта М.Лушпы, улиц Героев Крут, Интернационалистов, И. Сирко, Харьковской, Прокофьева, С.Табалы (Севера), 2-й Железнодорожной, Тополянской, Скрябина, Покровской, Г.Кондратьева, Шишкаревской, Петропавловской, Горького, Августовской, Ахтырской, Мира, Римского-Корсакова, Марко Вовчок, Нижнесыроватской.
Тепловики обращают внимание потребителей на необходимость принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций на внутридомовых системах горячего водоснабжения (завершение ремонтных работ, перекрытия кранов и т.п.).
При возникновении аварийных ситуаций сразу сообщайте аварийно-диспетчерскую службу ООО «Сумытеплоэнерго» по телефонам 78-78-00, 78-78-01 (круглосуточно).
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