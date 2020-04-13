Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:14309

Кому в Сумах включат горячую воду?

ООО «Сумытеплоэнерго» сообщает о восстановление горячего водоснабжения.

ООО «Сумытеплоэнерго» в период с 1 по 31 июля осуществляет гидравлические испытания повышенным давлением на магистральных тепловых сетях и распределительных тепловых сетях и технологическом оборудовании котельных, что сопровождается прекращением предоставления услуги по централизованному снабжению горячей воды.

Гидравлические испытания и ремонтные работы на магистральных тепловых сетях от Сумской ТЭЦ будут завершены 16 июля.

С 17 июля восстанавливается предоставления услуги по централизованному горячему водоснабжению потребителям, жилые дома которых обеспечиваются услугами от Сумской ТЭЦ, в районе улиц Привокзальной, Троицкой, Новоместенская, Супруна, площади Независимости, Воскресенской, проспекта Т.Шевченко, переулка З.Красовицкого, проспекта М.Лушпы, улиц Героев Крут, Интернационалистов, И. Сирко, Харьковской, Прокофьева, С.Табалы (Севера), 2-й Железнодорожной, Тополянской, Скрябина, Покровской, Г.Кондратьева, Шишкаревской, Петропавловской, Горького, Августовской, Ахтырской, Мира, Римского-Корсакова, Марко Вовчок, Нижнесыроватской.

Тепловики обращают внимание потребителей на необходимость принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций на внутридомовых системах горячего водоснабжения (завершение ремонтных работ, перекрытия кранов и т.п.).

При возникновении аварийных ситуаций сразу сообщайте аварийно-диспетчерскую службу ООО «Сумытеплоэнерго» по телефонам 78-78-00, 78-78-01 (круглосуточно).

Общество Горячая вода
view counter

По тематике

04.05.2020 16:30

После окончания карантина у сумчан месяц не будет горячей воды

Об этом сообщил мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания сегодня, 4 мая....

Сумчанам объяснили, когда отключат горячую воду (видео)
16.04.2020 20:15

Сумчанам объяснили, когда отключат горячую воду (видео)

Горячая вода в домах сумчан точно будет, пока будет длиться карантин....

Мэрия Сум утверждает, что горячая вода есть у всех горожан
14.04.2020 15:51

Мэрия Сум утверждает, что горячая вода есть у всех горожан

С 13 апреля Дирекцией «Котельной Северного промузла» АО «Сумское НПО» возобновлена поставка горячей воды для потребителей северной части города Сумы....

Сумчане требуют восстановить горячее водоснабжение потребителям КСПУ
14.04.2020 11:15

Сумчане требуют восстановить горячее водоснабжение потребителям КСПУ

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано сразу три петиции по поводу возобновления поставок горячей воды потребителям Котельной Северного промузла....

13.04.2020 09:10

Включат ли горячую воду в Ковпаковском теплорайоне?

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение включить горячую воду потребителям Котельной Северного промузла до 24 апреля....

Новости

На Сумщине вылечилось от COVID-19 два человека, никто не заболел
Сегодня 09:35
Глава Сумской ОГА взял себе уже 4-го заместителя. Снова не сумского
Вчера 15:50
На Сумщине новая смерть от коронавируса
12.07.2020 14:09
На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего Анатолия Власенко (фото)
Сегодня 15:26
Кому в Сумах включат горячую воду?
Сегодня 15:14
Ахтырчанин за 10 тыс. грн взятки пытался вернуть себе водительское удостоверение
Сегодня 15:05
Сумы доступны на 14,75% (видео)
Сегодня 14:42
В Сумах пройдут соревнования на открытой воде
Сегодня 14:35
Подробности аварии с коммунальным автобусом в Сумах
Сегодня 14:02
В Ромнах построили уникальный водолазный комплекс по стандартам NATO (видео)
Сегодня 13:36
Сумщина вышла на 4-е место по проценту выздоровевших от коронавируса
Сегодня 13:15
Сумчане получили по две платежки за вывоз мусора
Сегодня 12:37
view counter

Статьи

Дмитро Живицький: «Бездарне управління житлово-комунальним господарством вбиває сумчан!»
Сегодня 10:01
Губернатор Сумщины и его молодая команда
Сегодня 08:57
Массажный валик от головной боли и целлюлита
Вчера 11:51
До Дня родини: правові аспекти цивільного шлюбу
08.07.2020 15:02
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.07.2020 11:57
Нырнуть уговорили случайно: эксклюзивные подробности гибели молодой чиновницы на Сумщине
08.07.2020 10:29
Сумчанам радять, як уберегтися від теплового і сонячного ударів
07.07.2020 15:26
Сумской стронгмен с «серебром»
07.07.2020 14:14
Юрій БОВА: «Тростянець — культурна столиця Східної України»
07.07.2020 13:08
Сумчани з числа осіб з інвалідністю можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг
07.07.2020 12:50
Бюджет міста – це кошти громади, а не мерії!
07.07.2020 10:01
Прогули, судові справи та плани на вибори: чим живуть і як працювали депутати Сумської міської ради
07.07.2020 09:51
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.