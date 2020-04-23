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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:26395

На Сумщине полицейские разыскивают без вести пропавшего Анатолия Власенко (фото)

Житель Шостки еще 19 июня ушел из дома и обратно не вернулся. Правоохранители принимают меры по розыску 49-летнего мужчины и рассчитывают на помощь неравнодушных граждан.

Об исчезновении Анатолия Власенко в полицию сообщила его сестра. Женщина рассказала, что 19 июня брат, страдающий расстройствами психики, пошел в церковь, но обратно не вернулся.

На розыск без вести пропавшего мужчины ориентирован личный состав полиции Шостки и соседних райцентров. Соответствующие ориентировки с описанием внешности и фотографией разосланы во все отделы и отделения полиции Сумщины.

Кроме того, в ходе проведения поисковых мероприятий правоохранители установили, что пропавшего видели 21 июня на автовокзале в Шостке, откуда он рейсовым автобусом поехал в Глухов. Там побывал в местной больнице, но за медицинской помощью не обращался. Сейчас его дальнейшая судьба неизвестна.

На вид разыскиваемому 45-50 лет, ростом около 170-175 см, худощавого телосложения. Имеет темные короткие волосы и светлые глаза.

Был одет в белую футболку, синюю рубашку и светло-синие джинсы. Обут в черно-белые кроссовки с надписью «Nike».

При себе мужчина имел ксерокопию собственного паспорта гражданина Украины и белый пакет.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными, и помочь в розыске человека. Если кому-то известна какая-либо информация, которая поможет установить местонахождение Анатолия Власенко, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: ул. Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Пропал без вести
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