ЧП на глуховской автозаправке: пострадал рабочий На днях 63-летний местный житель в ходе выполнения своих профессиональных обязанностей получил ожоги тела в результате возгорания баллона с газом

Карета “скорой” помощи доставила мужчину с больницу.

Как сообщила медицинский директор КНП “Глуховская городская больница” Валентина Барахович, у пострадавшего диагностировано около 20% ожогов тела, ткани не обуглены, так что в пересадке кожи он не нуждается. Пациент в состоянии средней степени тяжести проходит лечение в хирургическом отделении.

Начальник Глуховского отделения управления исполнительной дирекции фонда соцстрахования Лариса Забара говорит, что руководство автозаправки находится в Киеве, в Глухове они лишь арендуют газовые установки. О случившемся руководители предприятия проинформированы.

На данный момент еще не известно, кто будет заниматься разбирательством относительно произошедшего, сотрудники Глуховского отделения фонда соцстрахования или столичные коллеги. Если Глухов, то будет создана специальная комиссия по выявлению причин случившегося, проверке соблюдения правил и норм техники безопасности, пишет Глухов.инфо.