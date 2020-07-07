Круглий двір у Тростянці оцифрують В Україні починається проєкт «Кишенькова країна» – це наймасштабніше 3D-оцифрування об’єктів матеріальної культурної та архітектурної спадщини України за підтримки Українського культурного фонду.

Завершиться експедиція 27 вересня презентацією додатку Pocket City AR з усіма відсканованими пам’ятками у Всесвітній день туризму.

Під час експедиції команда Skeiron охопить усі 24 регіони та АР Крим країни зі Сходу на Захід і з Півночі на Південь і оцифрує 40 об’єктів архітектурної спадщини.

Вперше для промоції пам’яток архітектури як туристичних об’єктів на національному рівні буде створено безкоштовний додаток Pocket City AR. Аплікація для прихильників інтелектуального та інтерактивного туризму і несподіваних відкриттів культурної спадщини. Саме тут будуть зібрані оцифровані об’єкти та інформація про їх унікальність. Охочі зможуть віртуально прогулятися туристичними візитівками та знаковими місцями областей України у форматі доповненої реальності.

На Сумщині під діджиталізацію потрапив лише круглий двір у Тростянці.