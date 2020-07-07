В Сумском роддоме на самоизоляции 16 санитарок из-за коронавируса у коллеги

Об этом рассказала директор роддома Ольга Чирва, пишет Суспільне.
Всего контактных медработников в роддоме было 18. Две работницы уже вернулись к работе после самоизоляции и отрицательного ПЦР-теста. Женщина, у которой обнаружили коронавирус, продолжает лечение.
«3 июля был последний рабочий день санитарки, которая уже в субботу, на следующий день, пожаловалась на повышение температуры, обратилась к своему семейному врачу, и семейный врач обследовал ее, взяли тест на COVID», - рассказала Ольга Чирва.
По ее словам, санитарка занималась уборкой коридоров, в палаты она не заходила. Контактными лицами в медучреждении являються такие же, как она, младшие медицинские работницы.
«Все остальные сотрудники роддома обследованы на COVID, результат отрицательный», - сказала директор.
По словам руководительницы учреждения, пока роддом работает в обычном режиме: закрывать отделения, переводить персонал или пациентов в другие больницы не планируют.
Когда обследуют контактных лиц, рассказал заместитель директора областного лабораторного центра Михаил Мацюк: «У нас 9 человек уже обследованы, они отрицательные. В среду у нас будет еще 4 человека, и так далее, до окончания срока самоизоляции эти люди обследуются методом ПЦР. Всех остальных пациентов, которые не в прямом контакте, поскольку она к ним не имела доступа по своей работе, мы их обследуем методом ИФА. Режим дезинфекции выдерживается».
На утро 14 июля в Сумской области 341 случай заболевания COVID-19 (4 за сутки), вылечились 297 человек....
Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 14 июля в Украине подтвержден 54771 случай COVID-19, из них 27 154...
На утро 14 июля на Сумщине по-прежнему 341 случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19....
Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 13 июля в Украине подтверждено 54133 случаи COVID-19, из них 26 503 выздоровели,...
По состоянию на 13 июля в Сумской области 341 случай заболевания коронавирусной инфекцией....