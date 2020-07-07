В Сумском роддоме на самоизоляции 16 санитарок из-за коронавируса у коллеги 16 санитарок роддома в Сумах остаются на самоизоляции после обнаружения у их коллеги коронавируса.

Об этом рассказала директор роддома Ольга Чирва, пишет Суспільне.

Всего контактных медработников в роддоме было 18. Две работницы уже вернулись к работе после самоизоляции и отрицательного ПЦР-теста. Женщина, у которой обнаружили коронавирус, продолжает лечение.

«3 июля был последний рабочий день санитарки, которая уже в субботу, на следующий день, пожаловалась на повышение температуры, обратилась к своему семейному врачу, и семейный врач обследовал ее, взяли тест на COVID», - рассказала Ольга Чирва.

По ее словам, санитарка занималась уборкой коридоров, в палаты она не заходила. Контактными лицами в медучреждении являються такие же, как она, младшие медицинские работницы.

«Все остальные сотрудники роддома обследованы на COVID, результат отрицательный», - сказала директор.

По словам руководительницы учреждения, пока роддом работает в обычном режиме: закрывать отделения, переводить персонал или пациентов в другие больницы не планируют.

Когда обследуют контактных лиц, рассказал заместитель директора областного лабораторного центра Михаил Мацюк: «У нас 9 человек уже обследованы, они отрицательные. В среду у нас будет еще 4 человека, и так далее, до окончания срока самоизоляции эти люди обследуются методом ПЦР. Всех остальных пациентов, которые не в прямом контакте, поскольку она к ним не имела доступа по своей работе, мы их обследуем методом ИФА. Режим дезинфекции выдерживается».