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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:25181

Мэр Сум заметил проблемы с вывозом мусора в городе

Мэр Сум Александр Лысенко в Фейсбуке пугает перевозчиков мусора новым конкурсом.

«Друзья! Для меня и для вас важно, чтобы коммунальные службы или частные компании хорошо выполняли свою работу, чтобы город был чистым и опрятным.

Чисто там, где не только не сорят, но где и вовремя убирают.

Поэтому последние недели, которые прошли после конкурса на вывоз мусора из города, я пристально слежу за тем, как две компании, которые победили в конкурсе, выполняют взятые на себя обязательства, регулярно делаю объезд города.

Мне и вам важно, чтобы тариф был справедливым, рассчитанным по методике, утвержденной Кабмином; контейнеры с мусором вовремя вывозились; контейнерные площадки были чистые, обустроенные; сами контейнеры – целые и чистые; на асфальте не должно быть фильтрата. Если вы видите, что это не так, пишите сюда или сообщайте службу 1580.

Но вернемся к компаниям - вместо работы над улучшением обслуживанием сумчан, они заняты конфликтом между собой в медиа, в социальных сетях и даже на сайте петиций. Хотя конкурс на вывоз мусора прошел прозрачно, конкурсная комиссия состояла из совершенно разных людей, в том числе депутатов, которые не жалеют сил и времени на критику работы городской власти.

На налаживание нормальной работы после конкурса у обеих компаний был месяц после конкурса. Поэтому я специально не упоминал эту тему.

Теперь же предупреждаю: конфликт между компаниями может закончиться претензиями к обеим компаниям от городских властей.

Мы начинаем негласные проверки контейнерных площадок обеих компаний по тем критериям, о которых я упомянул выше.

Все будет зафиксировано, снято и задокументировано. Договор, заключенный между компаниями и городскими властями, дает достаточно оснований расторгнуть соглашение за его неисполнение. Мы можем провести новый конкурс на вывоз мусора.

Если компании вместо обслуживания сумчан будут и дальше конфликтовать, мы это сделаем», - говорится в сообщении.

Странно, что 5 лет до этого мэр не замечал проблем в этой сфере.

Общество Вывоз мусора
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