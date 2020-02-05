На Сумщине увеличится плата за доставку газа Тарифы за транспортировку (доставку) газа в июле для жителей Сумской области возрастут.

Об этом сказала финансовый директор АО «Сумыгаз» Светлана Рыбальченко, пишет Суспільне.

Стоимость транспортировки 1 кубометра газа вырастет на 12 копеек. До июля стоимость составляла 91 коп. за кубометр. Теперь станет - 1 грн 3 коп. за кубометр газа.

На предприятии считают, что такого повышения - мало.

«Было принято решение ввести экономически обоснованный тариф на распределение природного газа в 2 этапа. С 1 июля 2020 года тариф был утвержден 1,13 коп. С НДС. Но в июне регулятор пересмотрел и утвердил тариф в размере 1,03 грн с НДС. Это дорога в никуда. Мы будем продолжать борьбу с регулятором по приведению тарифа до уровня безубыточности», - рассказала Рыбальченко.

Стоит готовиться, что такое повышение - не последнее, считает координатор жилищно-коммунальных программ Гражданской сети «Опора» Татьяна Бойко.

«Доставка это - монополия. Это только вопрос национального регулятора и того, как облгазы смогут обосновать все затраты, необходимые для закладки в тариф. Я считаю, надо переходить к политике стимулирующего реагирования. То есть, чем больше модернизировали сети, чем больше сэкономили, тем больше у них денег оставить», - высказала свою позицию Татьяна Бойко.