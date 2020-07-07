У Сумах пройде онлайн-зустріч «Цифрова небезбека #1 [Цифровий Лінкеп]» Цифровий Лікнеп розпочинає серію стрімів, присвячених темі: цифрова безпека.

17 липня о 19:00 ми будемо з гумором говорити про серйозні речі, а також відповідати на всі ваші питання. Ми розглянемо останні новини із сфери цифрової безпеки, а також приділимо увагу таким питанням: як захистити свої особисті дані, безпечний серфінг в інтернеті, безпечне користування соціальними мережами, захист від стеження, цифрові епідемії, цифрові війни, захист від соціальної інженерії тощо. Буде цікаво і весело, пишуть організатори.

Стрім транслюватиметься на платформі Twitch, а також у Facebook. Запис стріму буде опублікований на платформі YouTube; а також буде доступна аудіоверсія інтерв’ю.

Реєстрація на подію за посиланням (ми нагадаємо Вам про початок стріму, якщо Ви зареєструетесь): https://forms.gle/PKWZmNdbvWTwFAcN9.

Ведучі програми: 3D Artist Роман Матлов та керівник студій цифрових мистецтв Martian Teapots Ілля Сафронов.

Програма реалізується в рамках проєкту "Центр освіти і навчання дорослих м. Суми: професійна та громадянська освіта на службі розвитку громади" ГО Центр освіти впродовж життя за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). https://www.facebook.com/BMZ.Bund / https://www.bmz.de/en/

Партнери програми: Department of Economic Cybernetics, ERI for Business Technologies «UAB», Конгрес-центр СумДУ та Студії цифрових мистецтв Martian Teapots.