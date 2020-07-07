В Шостке стоят скамейки, которым столько же лет, как и городу На это обратил внимание горожан мэр Шостки Николай Нога на своей Фейсбук-странице.

– 300 літня лавочка! Першою була вона! – пишет Николай Петрович.

Три необычных скамейки в виде обтесанных дубовых бревен были установлены возле Арт-центра по улице Марата в 2015 году. В то время обустраивали данную территорию: также была установлена малая скульптурная форма «Кам’яна квітка», выложена плиткой пешеходная дорожка.

Как рассказал главный архитектор города Владимир Ефремов, бревна, которые использовали для скамеек, привезли со Свессы. Какое-то время они лежали на предприятии «Шляховик-Шостка». При благоустройстве территории их обтесали и положили в качестве скамеек.

– Судя по количеству колец на срезах стволов дуба (их 278), деревьям, с которых сделали скамейки, около 300 лет. Это символично, они ровесники Шостке! – говорит В.Ефремов.

Напомним, 3 сентября этого года Шостке исполнится 281 год.