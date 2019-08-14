Сумские рандоннеры провели 600-километровый заезд 11-13 июля прошел бревет на 600 км «Столичный».

10 смелых выехали в ночь 11 июня и по маршруту Сумы - Ахтырка - Богодухов - Чутово - Полтава - Хорол - Лубны - Борисполь – Киев проехали 600 км почти за 38 часов. При том все ехали одной группой, поэтому все вложились в отведенное время – 40 часов.

Среди участников семеро сумчан, в том числе единственная «айронвумен» Марина мороз, по одному из Киева, Новгород-Северского и Винницы. Для четырех из них это был дебют на такой дистанции. Все справились. Назад ехали на поезде.