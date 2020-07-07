В Сумах ищут свидетелей ДТП с маршруткой Сумчанка Марина Сиденко ищет свидетелей происшествия с маршруткой.

«Помогите найти свидетелей!!!! 9.07 около 10:00 часов, на повороте с 9 микрорайона на Харьковскую, из-за большой скорости маршрутка №2 соскочила со среза асфальта (там ремонт) , в результате чего, мама моего мужа получила очень серьезные травмы!!! Забирали ее на скорой. Итог: Компрессионный перелом позвоночника!!! Для того что бы дело сдвинулось, нужны очевидцы этого происшествия. На месте не удалось ничего зафиксировать, так как она не могла дышать нормально, паника взяла верх!!! За 5 секунду у человека перевернулась жизнь с ног на голову!!! Пишите или звоните по номеру 066 444 09 14», - написала она.