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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:36227

В Сумах ищут свидетелей ДТП с маршруткой

Сумчанка Марина Сиденко ищет свидетелей происшествия с маршруткой.

«Помогите найти свидетелей!!!! 9.07 около 10:00 часов, на повороте с 9 микрорайона на Харьковскую, из-за большой скорости маршрутка №2 соскочила со среза асфальта (там ремонт) , в результате чего, мама моего мужа получила очень серьезные травмы!!! Забирали ее на скорой. Итог: Компрессионный перелом позвоночника!!! Для того что бы дело сдвинулось, нужны очевидцы этого происшествия. На месте не удалось ничего зафиксировать, так как она не могла дышать нормально, паника взяла верх!!! За 5 секунду у человека перевернулась жизнь с ног на голову!!! Пишите или звоните по номеру 066 444 09 14», - написала она.

Общество
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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