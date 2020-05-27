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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:39303

ФК «Сумы» возобновил тренировки после отпуска (видео)

«Горожане» вернулись из отпуска и начали подготовку к любительскому чемпионату и кубку Украины.

Двухнедельный отпуск футболисты получили после победного матча с ФК «2Тростянец» 28 июня и получения Суперкубка Сумской области, говорится в сюжете Суспільного.

Тренировку 14 июля устроили в тренажерном зале. В программе - аэробика и тренажеры.

Среди партнеров по команде тренируется ее капитан Валерий Куценко и рассказывает: «После мини-отпуска вышли с хорошим настроением, все с желанием начинают подготовку к чемпионату среди любителей».

У футболистов запланированы три двенадцатидневных сборов, рассказал главный тренер Сергей Страшненко.

«Так как продолжается доигрывание чемпионата среди любительских команд и первой лиги ПФЛ Украины, возникают проблемы с поиском спарринг-партнеров, чтобы сыграть контрольные матчи. Но мы будем, наверное, решать этот вопрос и выходить на команды второй лиги», - сказал тренер.

Сергей Страшненко также сообщил, что состав команды покинул Дмитрий Кошелюк по семейным обстоятельствам. «К нам приезжают футболисты уровня первой и второй лиг ПФЛ Украины, мы проводим селекцию. В любом случае, у нас будет усиление, и мы будем в этом направлении работать», - сказал Страшненко о кадровых изменениях.

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