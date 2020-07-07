В Сумах троллейбусы поменяли маршруты (обновлено) На разворотном кругу перед мостом, соединяющим ул. Харьковская с центром города произошел обрыв контактной сети.

С 8:35 движение троллейбусов, курсирующих в указанном направлении, остановлено.

На месте уже работает аварийная бригада КП «Электроавтотранс».

В связи с аварией троллейбусы № 3, 4, 7, 8, 5, 10А будут разворачиваться через железнодорожный вокзал. Изменения временные и актуальные на период проведения ремонтных работ. В связи с аварийной ситуацией, первую половину дня среды троллейбусы будут курсировать без соблюдения графиков движения, сообщает КП «Электроавтотранс».

В 9.50 движение по маршрутам возобновлено.