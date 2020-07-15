Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:38975

На Сумщине уже 346 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 15 июля в Сумской области 346 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили в 5 человек: г. Сумы - 2, г. Ромны - 2, г. Тростянец - 1.

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 300 человек, из них 3 - за прошедшие сутки (г. Тростянец - 2, Тростянецкий р-н – 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 100 случаев заболевания (84 человека вылечились), в Сумском районе - 20 (19), г. Ахтырка - 27 (26), г. Конотоп - 19 (19), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 34 (31 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (15), Тростянецкий район – 37 (29 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 4 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 15 (10), Глуховский район – 5 (3), г. Глухов – 10 (9), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 16 (14), Путивльский район – 9 (7), Краснополье – 1 (1), Великая Писаревка – 2 (1).

Фото
Общество Коронавирус
view counter

По тематике

В Сумском роддоме на самоизоляции 16 санитарок из-за коронавируса у коллеги
Вчера 17:43

В Сумском роддоме на самоизоляции 16 санитарок из-за коронавируса у коллеги

16 санитарок роддома в Сумах остаются на самоизоляции после обнаружения у их коллеги коронавируса....

Сумщина вышла на 4-е место по проценту выздоровевших от коронавируса
Вчера 13:15

Сумщина вышла на 4-е место по проценту выздоровевших от коронавируса

На утро 14 июля в Сумской области 341 случай заболевания COVID-19 (4 за сутки), вылечились 297 человек....

Ситуация с коронавирусом в Украине на 14 июля
Вчера 11:42

Ситуация с коронавирусом в Украине на 14 июля

Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 14 июля в Украине подтвержден 54771 случай COVID-19, из них 27 154...

На Сумщине вылечилось от COVID-19 два человека, никто не заболел
Вчера 09:35

На Сумщине вылечилось от COVID-19 два человека, никто не заболел

На утро 14 июля на Сумщине по-прежнему 341 случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19....

Ситуация с коронавирусом в Украине на 13 июля
13.07.2020 10:18

Ситуация с коронавирусом в Украине на 13 июля

Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 13 июля в Украине подтверждено 54133 случаи COVID-19, из них 26 503 выздоровели,...

Новости

На Сумщине уже 346 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:38
В Сумском роддоме на самоизоляции 16 санитарок из-за коронавируса у коллеги
Вчера 17:43
Глава Сумской ОГА взял себе уже 4-го заместителя. Снова не сумского
13.07.2020 15:50
На Сумщине утонули двое
Сегодня 10:52
На Сумщине поймали мошенника
Сегодня 10:50
ФК «Сумы» возобновил тренировки после отпуска (видео)
Сегодня 10:39
Сумские рандоннеры провели 600-километровый заезд
Сегодня 09:55
На Сумщине из-за непогоды обесточены 57 населенных пунктов
Сегодня 09:36
В Сумах троллейбусы поменяли маршруты (обновлено)
Сегодня 09:17
На Сумщине 5 новых случаев коронавируса
Сегодня 09:11
У Сумах пройде онлайн-зустріч «Цифрова небезбека #1 [Цифровий Лінкеп]»
Сегодня 08:32
Сумчан запрошують взяти участь у конкурсі інноваційних проєктів розвитку туризму на сільських територіях
Сегодня 08:02
view counter

Статьи

Дмитро Живицький: «Бездарне управління житлово-комунальним господарством вбиває сумчан!»
Вчера 10:01
Губернатор Сумщины и его молодая команда
Вчера 08:57
Массажный валик от головной боли и целлюлита
13.07.2020 11:51
До Дня родини: правові аспекти цивільного шлюбу
08.07.2020 15:02
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.07.2020 11:57
Нырнуть уговорили случайно: эксклюзивные подробности гибели молодой чиновницы на Сумщине
08.07.2020 10:29
Сумчанам радять, як уберегтися від теплового і сонячного ударів
07.07.2020 15:26
Сумской стронгмен с «серебром»
07.07.2020 14:14
Юрій БОВА: «Тростянець — культурна столиця Східної України»
07.07.2020 13:08
Сумчани з числа осіб з інвалідністю можуть отримати пільги на оплату житлово-комунальних послуг
07.07.2020 12:50
Бюджет міста – це кошти громади, а не мерії!
07.07.2020 10:01
Прогули, судові справи та плани на вибори: чим живуть і як працювали депутати Сумської міської ради
07.07.2020 09:51
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.