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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:50136

На Сумщине поймали мошенника

Конотопской местной прокуратурой сообщено о подозрении 32-летнему жителю г. Конотоп, который обманул доверчивую пенсионерку.

По данным следствия, проведенного Конотопским отделом полиции, 1 июля около 13.10 к 72-летней женщине позвонил якобы сын, который сообщил, что попал в ДТП, и ему срочно необходимы деньги на лечение. Напуганная женщина рассказала, что у нее дома есть только 2 тыс. грн и 1 тыс. долларов США. В ответ «сын» сказал, что этого хватит и через некоторое время за деньгами подойдет товарищ. Через 20 минут действительно к пенсионерке пришел подозреваемый, которому она отдала все сбережения. Лишь впоследствии женщина связалась с настоящим сыном и поняла, что стала жертвой мошенников.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. В то же время устанавливается личность сообщника задержанного, который звонил потерпевшей. За содеянное подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Мошенничество
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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