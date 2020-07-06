На Сумщине поймали мошенника Конотопской местной прокуратурой сообщено о подозрении 32-летнему жителю г. Конотоп, который обманул доверчивую пенсионерку.

По данным следствия, проведенного Конотопским отделом полиции, 1 июля около 13.10 к 72-летней женщине позвонил якобы сын, который сообщил, что попал в ДТП, и ему срочно необходимы деньги на лечение. Напуганная женщина рассказала, что у нее дома есть только 2 тыс. грн и 1 тыс. долларов США. В ответ «сын» сказал, что этого хватит и через некоторое время за деньгами подойдет товарищ. Через 20 минут действительно к пенсионерке пришел подозреваемый, которому она отдала все сбережения. Лишь впоследствии женщина связалась с настоящим сыном и поняла, что стала жертвой мошенников.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. В то же время устанавливается личность сообщника задержанного, который звонил потерпевшей. За содеянное подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.