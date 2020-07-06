На Сумщине поймали мошенника

По данным следствия, проведенного Конотопским отделом полиции, 1 июля около 13.10 к 72-летней женщине позвонил якобы сын, который сообщил, что попал в ДТП, и ему срочно необходимы деньги на лечение. Напуганная женщина рассказала, что у нее дома есть только 2 тыс. грн и 1 тыс. долларов США. В ответ «сын» сказал, что этого хватит и через некоторое время за деньгами подойдет товарищ. Через 20 минут действительно к пенсионерке пришел подозреваемый, которому она отдала все сбережения. Лишь впоследствии женщина связалась с настоящим сыном и поняла, что стала жертвой мошенников.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. В то же время устанавливается личность сообщника задержанного, который звонил потерпевшей. За содеянное подозреваемому грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
90 тысяч гривен потерял молодой человек, пытаясь приобрести через Интернет легковой автомобиль....
В Конотопе активизировались мошенники, которые, прикрываясь именем мэра Конотопа или его представителей, пытаются выманить деньги у людей....
Злоумышленник, действуя по схеме «нужны деньги на лечение внука, который попал в ДТП», умудрился выманить у двух пожилых жительниц Тростянец...
Правоохранителям женщина рассказала, что злоумышленник позвонил ей и, назвавшись представителем банковского учреждения, сообщил, якобы обе ее банковские карточки заблокированы....
Недригайловским отделом Роменской местной прокуратуры сообщено о подозрении 48-летнему жителю Сумского района, который обменивал фальшивые денежные купюры на настоящие....