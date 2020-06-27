На Сумщине утонули двое За сутки водная стихия унесла жизни 2 человек.

Несмотря на значительное снижение температурных показателей, которое в последние дни наблюдается на территории Сумщины, люди продолжают активно проводить время на водоемах. Однако, не все осознали, что такой отдых требует особой осторожности.

Как следствие, в течение суток на водных объектах области утонули 2 человека. Так 14 июля в 7:50 в г. Бурынь из р. Чаша работниками 23-й Государственной пожарно-спасательной части поднято на поверхность тело мужчины, 1967 года рождения. Похожий случай имел место и в Липоводолинском районе, где в с. Слободка работники Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям подняли на поверхность тело мужчины, 1962 года рождения. Обстоятельства данных происшествий выясняли правоохранители.

Спасатели обращаются к гражданам: для предотвращения трагедий на водных объектах проявите ответственность и соблюдать требования безопасности. Помните, что нельзя купаться в незнакомых и не оборудованных для этого местах. Не следует заходить в воду после длительного пребывания на солнце, так как от резкого перепада температур может стать плохо даже физически здоровому человеку. Не заплывайте слишком далеко от берега и не ныряйте на большую глубину, где вода значительно холоднее, чем на поверхности, поскольку человека может схватить судорога.

Находясь на водоемах, отдыхающим надо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации успеть вовремя оказать необходимую помощь. Ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не позволять делать это другим. Особого внимания требуют дети. Родителям и взрослым надо постоянно не выпускать их из поля зрения и разъяснять малышам об опасности на водоемах. И главное, надо хорошо держаться на воде и детства научить этому детей, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.