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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:14329

Полицейские разыскивают аферистов, которые обманули 91-летнюю жительницу Шостки

Назвавшись в телефонном разговоре врачом, злоумышленник выманил у старушки больше 25000 гривен - якобы на срочную операцию ее дочери.

О мошенничестве в отношении 91-летней жительницы Шостки в полицию сообщил зять потерпевшей. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции. Во время общения правоохранители установили ход событий.

В тот день на стационарный телефон пенсионерки позвонил неизвестный, который представился врачом. Он рассказал, что дочь женщины попала в ДТП и сейчас находится в больнице с тяжелыми травмами ног. Чтобы ей помочь, нужна срочная дорогостоящая операция в областном центре, но у виновника аварии таких денег пока нет. Мужчина предложил старушке собрать все имеющиеся сбережения и передать курьеру, который должен прийти к ней домой.

Пока старушка общалась с «доктором» по телефону, писала расписку, текст которой диктовал собеседник, в дверь ее квартиры постучал посыльный. Он забрал 700 евро и 3500 гривен, которые женщина личная передала незнакомцу в руки.

Об обмане пенсионерка узнала только вечером. Ее дочь, обеспокоенная тем, что мать ей не звонит, набрала сама. Звонку дочери женщина удивилась, ведь искренне считала, что та находится в больнице и сейчас ей не до телефонных разговоров.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведутся поиски злоумышленников.

Правоохранители просят граждан разъяснить своим пожилым родственникам, что доверять информации, полученной от незнакомых телефонных собеседников, кем бы они ни назывались, нельзя. В случае, когда просят деньги под разными срочными поводами, первое, что нужно сделать - прервать разговор и положить трубку. Второе - позвонить человеку, который якобы попал в беду, или его ближайшим родственникам, и выяснить правдивость полученной информации. И главное - ни при каких обстоятельствах не перечислять, не пересылать и не передавать свои деньги незнакомым или малознакомым лицам, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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