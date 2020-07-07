В Сумах патрульные задержали парочку наркоманов Патрульные обнаружили у мужчины и женщины, вероятно, наркотические вещества и устройства для их употребления.

Утром, патрулируя площадь Троицкую, инспекторы обнаружили мужчину и женщину, которые подозрительно себя вели. Увидев служебный автомобиль, они резко изменили направление движения и пошли в обратном направлении. Остановив 32-летнего мужчину и 19-летнюю женщину, патрульные, проверив их по имеющимся базам данных, выяснили, что мужчина имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических средств. Поэтому патрульные провели ему поверхностную проверку, в ходе которой обнаружили у него шприц с белым веществом, похожим на наркотическое. Та же история и с женщиной. Проведя ей поверхностную проверку, инспекторы обнаружили бумажный сверток с порошкообразным веществом розового цвета, две стеклянные колбы с наслоением бурого цвета и устройства для употребления данных веществ.

На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По обоим фактам возбуждены уголовные производства по ст. 309 (Незаконное хранение наркотиков) УК.