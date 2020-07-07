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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:23376

Полицейские оперативно установили подозреваемого в магазинной краже

В Шостке клиент специализированного магазина забрал их торговой точки две мотопокрышки и не рассчитавшись за них, уехал.

О краже товара в полицию сообщил сам владелец магазина. Он рассказал, что неизвестный, находясь в помещении торговой точки в качестве посетителя, взял две мотопокрышки. Не рассчитавшись за них, клиент уехал в неизвестном направлении. Заявитель предоставил правоохранителям видео с камеры видеонаблюдения, установленной у торговой точки, где четко было видно автомобиль подозреваемого.

«Во время проведения неотложных розыскных мероприятий, в которых принимали участие и коллеги из соседних райцентров, было установлено, что указанный автомобиль «засветился» на уличной камере видеонаблюдения в городе Новгород-Северский Черниговской области, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Туда немедленно выехали наши сотрудники, которые установили подозреваемого».

Им оказался 63-летний житель Черниговщины. Он дает объяснения следователям. Деньги за товар он уже добровольно отдал владельцу.

По данному факту в полиции проводят дальнейшую проверку. Правоохранители обращаются ко всем предпринимателям с просьбой оборудовать свои помещения камерами видеонаблюдения, как внутри, так и снаружи. Ведь, как показывает практика, такой подход позволяет оперативно устанавливать воров и увеличивает возможность на возмещение причиненного ими ущерба, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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