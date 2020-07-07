На Сумщині підбили підсумки обласного конкурсу естрадної пісні та сучасної популярної музики «Радослав» Управлінням культури Сумської обласної державної адміністрації та Сумським обласним науково-методичним центром культури і мистецтв визначені переможці Відкритого обласного конкурсу естрадної пісні та сучасної популярної музики «Радослав».

Цього року конкурс вперше проходив у дистанційному форматі, що дозволило залучити досить широке коло поціновувачів сучасної української пісні та популярної музики. Свою творчість представили 46 конкурсантів у номінаціях: солісти-вокалісти, вокальні ансамблі, в тому числі малі вокальні форми, у різновікових категоріях.

Переглянувши 92 відео конкурсних виступів, журі на чолі з керівником колективу Jazz-Fusion Band «Aramis» Сумської обласної філармонії, заслуженим діячем мистецтв України Володимиром Прихожаем, визначило переможців у наступних номінаціях:

«Солісти-вокалісти. Вікова категорія: від 15 до 18 років включно» І місце здобула Марина Рева солістка Глухівського районного будинку культури;

ІІ місце – Катерина Тимошевська учениця Конотопської дитячої музичної школи № 2,

ІІ місце – Аделіна Пухальська солістка Дружбівського міського Палацу культури.

«Солісти-вокалісти. Вікова категорія: від 19 до 25 років включно» І місце отримала Яна Глова солістка Буринського районного будинку культури;

ІІ місце – Дмитро Садовничій соліст Степанівського селищного клубу Сумського району;

ІІІ місце – Тетяна Сіробаба солістка Бездрицького сільського клубу Сумського району.

«Солісти-вокалісти. Вікова категорія: від 25 років» І місце отримала Богдана Клочко солістка Бездрицького сільського клубу Сумського району;

ІІ місце – Аліна Кабанова – солістка Ямпільського районного центру культури та дозвілля

ІІІ місце – Олександр Кліщ соліст Бездрицького сільського клубу Сумського району.

«Вокальні ансамблі, в тому числі малі вокальні форми. Вікова категорія: від 25 років включно» І місце отримав вокальний жіночий квартет Лебединського районного будинку культури;

ІІ місце – народний аматорський вокальний ансамбль «Перлина» Черкаського базового історико-культурного інформаційного центру (керівник – Наталія Толкачова) Черкаської громади Донецької області;

ІІІ місце – народний аматорський вокальний ансамбль «Рапсодія» (керівник – Олександр Єрьомін) Конотопського міського будинку культури «Зоряний».

Згідно з Положенням конкурсу журі встановило заохочувальні відзнаки:

«Оригінальна інтерпретація твору» – Тетяна Карпенко, солістка Глухівського міського палацу культури;

«Відкриття конкурсу» – Валерія Дудник, учасниця зразкового аматорського вокального ансамблю естрадного співу «Флеш» Комунального закладу «Центр культури і дозвілля» Чернеччинської сільської ради Охтирського району;

«Креативність» – Ольга Гудова, студентка Вищого навчального закладу комунальної форми власності «Бахмутський коледж мистецтв імені Івана Карабиця» (м. Бахмут Донецької області);

«Краще виконання європейського хіта» – народний аматорський вокальний ансамбль «Джерело» Комунального закладу «Краснопільський Палац культури» (керівник – Лариса Давиденко).

Всі учасники Відкритого обласного конкурсу естрадної пісні та сучасної популярної музики «Радослав» отримають оригінальні дипломи, а лауреати та володарі спеціальних відзнак цінні подарунки.