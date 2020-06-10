На Сумщине назвали «большой стройкой» текущий ремонт дороги между селами длинной аж 6 км

Текущий средний ремонт дороги общего пользования протяженностью 6 км проводят в с. Рябушки. Это отрезок автодороги государственного значения Т-19-13 Ромны - Липовая Долина - Тростянец - Мезеновка.
Работы выполняются Лебединской филиалом ГП «Сумской облавтодор» по заказу Службы автомобильных дорог в Сумской области.
Подрядная организация планирует завершить ремонт твердого покрытия до начала августа 2020 года, сообщили в Сумской ОГА.
В дорожном покрытии на ул. Нижнесыроватской, которую ремонтировали в прошло году, зияет дыра около метра диаметром....
В этом году планируют отремонтировать два участка дорожного покрытия по ул. Харьковской....
Сумчане просят отремонтировать дорожное покрытие на ул. Казацкий Вал в самом центре города....
Вопрос ремонта дорог, особенно в северных районах Сумщины, на контроле у главы Сумской облгосадминистрации....
К новому сезону асфальтный завод КП «Дорремстрой» модернизировали, что позволило оптимизировать процесс производства и увеличить объемы производства....