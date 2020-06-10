На Сумщине назвали «большой стройкой» текущий ремонт дороги между селами длинной аж 6 км В Лебединском районе продолжается ремонт дороги Пристайлово - Каменное - Боровенька, уже начаты работы в направлении Тростянца.

Текущий средний ремонт дороги общего пользования протяженностью 6 км проводят в с. Рябушки. Это отрезок автодороги государственного значения Т-19-13 Ромны - Липовая Долина - Тростянец - Мезеновка. Работы выполняются Лебединской филиалом ГП «Сумской облавтодор» по заказу Службы автомобильных дорог в Сумской области. Подрядная организация планирует завершить ремонт твердого покрытия до начала августа 2020 года, сообщили в Сумской ОГА.