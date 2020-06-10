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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33884

На Сумщине назвали «большой стройкой» текущий ремонт дороги между селами длинной аж 6 км

В Лебединском районе продолжается ремонт дороги Пристайлово - Каменное - Боровенька, уже начаты работы в направлении Тростянца.

Текущий средний ремонт дороги общего пользования протяженностью 6 км проводят в с. Рябушки. Это отрезок автодороги государственного значения Т-19-13 Ромны - Липовая Долина - Тростянец - Мезеновка.

Работы выполняются Лебединской филиалом ГП «Сумской облавтодор» по заказу Службы автомобильных дорог в Сумской области.

Подрядная организация планирует завершить ремонт твердого покрытия до начала августа 2020 года, сообщили в Сумской ОГА.

Общество Ремонт дорог
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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