Еще в 5 учебных заведениях Сум появилась современная пожарная сигнализация

С начала года современную пожарную сигнализацию сделали в еще пяти учебных заведениях. Появилась такая в двух детсадах (№ 10 № 14) и трех школах (№ 2, № 3, № 15).
Все помещения учреждений дошкольного и общего среднего образования оснастили приборами оповещения дымовыми и ручными, системой звукового оповещения, установили контрольно-приемный прибор.
Напомним: сумским чиновникам пришлось выделять средства, так как управление ГСЧС в Сумской области грозилось закрыть учебные заведения, подав в суд на горсовет.