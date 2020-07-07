Еще в 5 учебных заведениях Сум появилась современная пожарная сигнализация С целью создания безопасных условий обучения и посещения учебных заведений за счет бюджета Сумской городской ОТГ школы и детсады оснащают системой автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и передачи тревожных извещений.

С начала года современную пожарную сигнализацию сделали в еще пяти учебных заведениях. Появилась такая в двух детсадах (№ 10 № 14) и трех школах (№ 2, № 3, № 15).

Все помещения учреждений дошкольного и общего среднего образования оснастили приборами оповещения дымовыми и ручными, системой звукового оповещения, установили контрольно-приемный прибор.

Напомним: сумским чиновникам пришлось выделять средства, так как управление ГСЧС в Сумской области грозилось закрыть учебные заведения, подав в суд на горсовет.