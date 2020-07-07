Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19133

Глуховчанка объявила голодовку под офисом президента

37-летняя Елена Гавриченко начала акцию протеста против незаконного присоединения сел Путивльского района Мазевка, Клевенское и Мачулище к Новослободской ОТГ.

Пока что компанию Елене составила 58-летняя жительница с. Мазевка, но завтра к ним присоединится делегация земляков. Из беседы с активисткой мы выяснили, что Лена с коллегой по акции последний раз ели в поезде, перекусив бутербродами. На наш вопрос, позволяет ли здоровье этим женщинам приступать к таким радикальным мерам - голодовке, собеседница ответила, что у нее хватит сил на все испытания, а вот ее приятельница имеет целый букет заболеваний, поэтому ей сложнее. «Но она крепится и готова идти до конца, отстаивая интересы села!» - говорит Е.Гавриченко. Как рассказала ВШ Елена, у Офиса президента их встретили правоохранители, пытались отговорить от голодовки, мол, все это бесполезно и не имеет смысла, ничего не добьетесь. Однако хрупкие женщины твердо решили довести начатое до логического завершения и все же расположились под окнами главы государства с плакатами, пишет Ваш шанс.

Общество
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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