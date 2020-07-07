Глуховчанка объявила голодовку под офисом президента 37-летняя Елена Гавриченко начала акцию протеста против незаконного присоединения сел Путивльского района Мазевка, Клевенское и Мачулище к Новослободской ОТГ.

Пока что компанию Елене составила 58-летняя жительница с. Мазевка, но завтра к ним присоединится делегация земляков. Из беседы с активисткой мы выяснили, что Лена с коллегой по акции последний раз ели в поезде, перекусив бутербродами. На наш вопрос, позволяет ли здоровье этим женщинам приступать к таким радикальным мерам - голодовке, собеседница ответила, что у нее хватит сил на все испытания, а вот ее приятельница имеет целый букет заболеваний, поэтому ей сложнее. «Но она крепится и готова идти до конца, отстаивая интересы села!» - говорит Е.Гавриченко. Как рассказала ВШ Елена, у Офиса президента их встретили правоохранители, пытались отговорить от голодовки, мол, все это бесполезно и не имеет смысла, ничего не добьетесь. Однако хрупкие женщины твердо решили довести начатое до логического завершения и все же расположились под окнами главы государства с плакатами, пишет Ваш шанс.