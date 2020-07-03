Что прогнозируют сумчанам синоптики?

16 - 17 июля: переменная облачность без осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +20 .. + 25 °С.
18 - 20 июля: переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура повысится и составит ночью +12 .. + 17 °С днем +24 .. + 29 °С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
В начале недели атмосферный фронт принесет в Сумскую область кратковременные, грозовые дожди и понижение температуры....
Сегодня, 7 июля, в Сумах и области ожидается гроза....
Холодный атмосферный фронт циклона над Скандинавией принесет в Сумскую область кратковременные, грозовые дожди и прохладу....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в Сумах...