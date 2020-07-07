Сумской центр УБД проводит инновационную процедуру - прессотерапию КУ «Центр участников боевых действий» приглашает сумчан на инновационную процедуру - прессотерапию, влияние которой приводит в тонус лимфатическую систему и организм человека в целом.

По информации специалистов центра, это компрессионный аппаратный лимфодренажный массаж, продолжительностью от 30 минут, способен заменить 20 сеансов ручного.

Так, на тело пациента надевают специальный костюм (манжеты), куда поступает сжатый воздух и проводится последовательное сжатие нижних конечностей или других частей тела. Таким образом, благодаря ритмичному чередованию давления и пауз происходит улучшение циркуляции крови, очистка и подкормка лимфой каждого участка тела и возрастает скорость обмена веществ в организме.

В частности, курс оздоровления рассчитан на людей, которым необходимо улучшить лимфоотток или стимулировать скорость обменных процессов; улучшить кровоснабжение и эстетический вид кожи; уменьшить отеки ускорить метаболические процессы в организме и одновременно является профилактикой варикоза.

Записаться на прием или узнать подробную информацию можно по телефону: (050) 1079453.