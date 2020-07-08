Сумской военкомат приглашает горожан на обучение в вузы военного профиля Сумской городской военный комиссариат приглашает граждан Украины в возрасте от 17 до 30 лет на обучение в высших военных учебных заведений и военных колледжей сержантского состава.

Обучение в образовательных учреждениях Министерства обороны Украины - это возможность получить высшее образование по образовательным уровнем «Магистр» (высшее военное учебное заведение, срок обучения четыре-пять лет) или «Младший бакалавр» (военный колледж, срок обучения два года, с возможностью дальнейшего поступления в высшее военное учебное заведение на второй-третий курс).

Обучение бесплатное со 100% последующим трудоустройством на офицерских должностях в воинских частях и в подразделениях Вооруженных Сил Украины, с денежным обеспечением от 14 тыс. грн, бесплатным медицинским обслуживанием и социальным пакетом.

Подробную информацию по обучению можно получить непосредственно в Сумском городском военном комиссариате (ул. Г. Кондратьева, 157, каб. 403) или по тел.: 22-21-84, (099) 9427359.