На Сумщине прокуратура требует возвращения в комсобственность земельного участка водфонда стоимостью свыше 20 млн грн

Ранее установлено, что в июне 2020 года между Бочечковским сельским советом Конотопского района и физическим лицом-предпринимателем заключен договор о совместной деятельности с целью охраны и целевого использования водоема и земельного участка под ним. Однако по содержанию заключен договор является мнимой сделкой и скрывает под собой факт аренды указанного объекта без проведения земельных торгов, что является нарушением требований действующего законодательства.
В настоящее время судебное производство по делу открыто, продолжается рассмотрение, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.