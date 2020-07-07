На Сумщине прокуратура требует возвращения в комсобственность земельного участка водфонда стоимостью свыше 20 млн грн Конотопской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области в интересах государства заявлен иск о признании недействительным договора о совместной деятельности и возвращении земельного участка под водоемом площадью 4,3 га и стоимостью более 20 млн грн.

Ранее установлено, что в июне 2020 года между Бочечковским сельским советом Конотопского района и физическим лицом-предпринимателем заключен договор о совместной деятельности с целью охраны и целевого использования водоема и земельного участка под ним. Однако по содержанию заключен договор является мнимой сделкой и скрывает под собой факт аренды указанного объекта без проведения земельных торгов, что является нарушением требований действующего законодательства.

В настоящее время судебное производство по делу открыто, продолжается рассмотрение, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.