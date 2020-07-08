До уваги підприємниць Сумщини: SheExports запускає освітню програму #She’sNext для жінок-підприємниць та власниць малого бізнесу

Перший вебінар на тему «Ідеальний̆ шторм: що треба знати і робити лідеркам, щоб їхній бізнес вижив» відбудеться у четвер, 16 липня 2020 року.

У ході навчальних вебінарів онлайн-програми #She’sNext слухачі зможуть дізнатися про нові підходи до розвитку власного бізнесу, а також отримати системні й практичні знання для масштабування їх поточних проектів і створення нових. Зокрема, йтиме мова про ефективні продажі й перемовини, бюджетування й управління витратами, розбудову бренду компанії, налаштування маркетингових стратегій, побудову довірливих комунікацій і розвиток жіночого бізнес-лідерства.

Освітня онлайн-програма в першу чергу орієнтована на власниць та керівниць малого бізнесу, підприємниць та жінок-управлінок, що прагнуть розвинути власну справу та удосконалювати підходи до управління нею, а також тих, хто лише розпочинають чи планують створення свого бізнесу.

Участь у освітній онлайн- програмі #She’sNext безкоштовна, але здійснюється за попередньою реєстрацією: https://bit.ly/RegistrationSheIsNext

У рамках програми ви отримаєте: 6 безкоштовних навчальних вебінарів із провідними тренерами: інтерактивно, практично та виключно на основі реального досвіду й кейсів; 6 діалогів із успішними жінками-підприємницями на старті кожного вебінару, в рамках яких вони розкажуть про основні виклики на шляху до побудови успішної власної справи та поділяться своїми рецептами успіху й практичними порадами; ексклюзивний доступ до освітніх матеріалів впродовж усього курсу для зареєстрованих учасників: відео записи вебінарів, статті із рекомендаціями від тренерів, історії успішного розвитку бізнесу від мотиваційних експертів-практиків програми, інші корисні матеріали

Тривалість та формат освітньої програми #She’sNext: 6 навчальних онлайн-вебінарів у період з 16 липня до кінця серпня 2020 року; тривалість кожного вебінару – 2 години (включно із діалогом з успішними жінками-підприємницями на старті вебінару та сесією запитань/відповідей наприкінці); навчання буде здійснюватися в онлайн форматі із використанням програми ZOOM; участь у програмі – за попередньою реєстрацією, посилання на кожен вебінар, тести та усі навчальні матеріали ми надсилатимемо вам на вказану при реєстрації електронну адресу.

Деталі: https://vi.sa/SheIsNextUA