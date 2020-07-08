Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34162

До уваги підприємниць Сумщини: SheExports запускає освітню програму #She’sNext для жінок-підприємниць та власниць малого бізнесу

Освітня програма #She’sNext включатиме 6 навчальних вебінарів від відомих тренерів, експертів та мотиваційних спікерів.

Перший вебінар на тему «Ідеальний̆ шторм: що треба знати і робити лідеркам, щоб їхній бізнес вижив» відбудеться у четвер, 16 липня 2020 року.

У ході навчальних вебінарів онлайн-програми #She’sNext слухачі зможуть дізнатися про нові підходи до розвитку власного бізнесу, а також отримати системні й практичні знання для масштабування їх поточних проектів і створення нових. Зокрема, йтиме мова про ефективні продажі й перемовини, бюджетування й управління витратами, розбудову бренду компанії, налаштування маркетингових стратегій, побудову довірливих комунікацій і розвиток жіночого бізнес-лідерства.

Освітня онлайн-програма в першу чергу орієнтована на власниць та керівниць малого бізнесу, підприємниць та жінок-управлінок, що прагнуть розвинути власну справу та удосконалювати підходи до управління нею, а також тих, хто лише розпочинають чи планують створення свого бізнесу.
Участь у освітній онлайн- програмі #She’sNext безкоштовна, але здійснюється за попередньою реєстрацією: https://bit.ly/RegistrationSheIsNext

У рамках програми ви отримаєте: 6 безкоштовних навчальних вебінарів із провідними тренерами: інтерактивно, практично та виключно на основі реального досвіду й кейсів; 6 діалогів із успішними жінками-підприємницями на старті кожного вебінару, в рамках яких вони розкажуть про основні виклики на шляху до побудови успішної власної справи та поділяться своїми рецептами успіху й практичними порадами; ексклюзивний доступ до освітніх матеріалів впродовж усього курсу для зареєстрованих учасників: відео записи вебінарів, статті із рекомендаціями від тренерів, історії успішного розвитку бізнесу від мотиваційних експертів-практиків програми, інші корисні матеріали

Тривалість та формат освітньої програми #She’sNext: 6 навчальних онлайн-вебінарів у період з 16 липня до кінця серпня 2020 року; тривалість кожного вебінару – 2 години (включно із діалогом з успішними жінками-підприємницями на старті вебінару та сесією запитань/відповідей наприкінці); навчання буде здійснюватися в онлайн форматі із використанням програми ZOOM; участь у програмі – за попередньою реєстрацією, посилання на кожен вебінар, тести та усі навчальні матеріали ми надсилатимемо вам на вказану при реєстрації електронну адресу.

Деталі: https://vi.sa/SheIsNextUA

 
 
 
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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