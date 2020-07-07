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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:09148

Парламент назначил очередные местные выборы на 25 октября

Сегодня, 15 июля, Верховная Рада Украины приняла постановление 3809 о назначении очередных местных выборов на 25 октября 2020 года.

За это решение проголосовали 326 народных депутатов.

Согласно проекту постановления, на воскресенье, 25 октября этого года назначаются очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Очередные выборы не проводятся на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Также очередные выборы не проводятся в областные советы Донецкой и Луганской областей из-за невозможности этих советов представлять общие интересы всех громад области.

Очередные местные выборы 25 октября 2020 не проводятся в случае проведения в этот день первых выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Напомним, что первые выборы своим постановлением должен назначить Центральная избирательная комиссия.

Финансироваться местные выборы должны из государственного бюджета.

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