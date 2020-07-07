Парламент назначил очередные местные выборы на 25 октября

За это решение проголосовали 326 народных депутатов.
Согласно проекту постановления, на воскресенье, 25 октября этого года назначаются очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Очередные выборы не проводятся на временно оккупированных территориях Крыма и Донецкой и Луганской областей. Также очередные выборы не проводятся в областные советы Донецкой и Луганской областей из-за невозможности этих советов представлять общие интересы всех громад области.
Очередные местные выборы 25 октября 2020 не проводятся в случае проведения в этот день первых выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов. Напомним, что первые выборы своим постановлением должен назначить Центральная избирательная комиссия.
Финансироваться местные выборы должны из государственного бюджета.