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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:38381

В Сумах коронавирус подхватили полицейский и прокурор

Сегодняшнюю статистику в Сумах пополнили два новых случая коронавируса.

По информации замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюка, COVID-19 был лабораторно подтвержден у 39-летнего работника Нацполиции, который госпитализирован в ведомственную больницу, и 42-летнего сотрудника прокуратуры - он находится на самоизоляции и лечится в амбулаторных условиях. Оба - не из числа контактных, в медучреждения обратились самостоятельно. Теперь в Сумах зарегистрировано 100 случаев коронавируса.

Добавились двое заболевших и в Ромнах. Одна женщина, как уточнил Михаил Мацюк, из числа инфицированных в семейном очаге, вторая - из контактных по работе (ранее заболела сотрудница одного из местных отделений «Ощадбанка»). А в Тростянце коронавирус подтвердили у 73-летней пациентки, которая с подозрением на пневмонию была госпитализирована в Тростянецкую горбольницу, пишет Ваш шанс.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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