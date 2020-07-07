В Сумах коронавирус подхватили полицейский и прокурор

По информации замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаила Мацюка, COVID-19 был лабораторно подтвержден у 39-летнего работника Нацполиции, который госпитализирован в ведомственную больницу, и 42-летнего сотрудника прокуратуры - он находится на самоизоляции и лечится в амбулаторных условиях. Оба - не из числа контактных, в медучреждения обратились самостоятельно. Теперь в Сумах зарегистрировано 100 случаев коронавируса.
Добавились двое заболевших и в Ромнах. Одна женщина, как уточнил Михаил Мацюк, из числа инфицированных в семейном очаге, вторая - из контактных по работе (ранее заболела сотрудница одного из местных отделений «Ощадбанка»). А в Тростянце коронавирус подтвердили у 73-летней пациентки, которая с подозрением на пневмонию была госпитализирована в Тростянецкую горбольницу, пишет Ваш шанс.
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