В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от патрульных (видео) А затем выдавал себя за пассажира, но все попытки избежать ответственности оказались тщетными.

На улице Сергея Табалы патрульные роты тактико-оперативного реагирования обнаружили автомобиль Opel Astra, водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. Стражи порядка подали сигнал об остановке транспортного средства, но водитель его проигнорировал. Напротив, он продолжил движение, увеличил свою скорость и пытался оторваться от полицейских. Патрульные преследовали водителя улицами Парковая, Августовская, Марко Вовчок, Нижнесыроватская, Балацкого, пока на улице Менделеева водитель сам не остановился. Сначала инспекторы подумали, что мужчина осознал свои неразумные действия. Но нет. После того, как легковушка остановилась, водитель быстро пересел на пассажирское сиденье и делал вид, что вовсе не управлял автомобилем.

Причина такого поведения и нежелание признавать себя водителем в том, что водитель имел признаки сильного алкогольного опьянения.

От прохождения освидетельствования на месте и в учреждении здравоохранения 30-летний водитель в присутствии свидетелей категорически отказался. Патрульные составили на него административные материалы по ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и ч. 1 ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, руководила с признаками опьянения) КоАП.

К счастью, ни водитель, ни пассажиры, которые были вместе с ним в автомобиле, ни просто рядовые граждане не пострадали.