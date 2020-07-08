«Таких, как вы, тут как собак не резанных»: к голодающей под офисом президента глуховчанке вышел секретарь Глуховчанка, голодающая под офисом Президента, только что сообщила, что к ней вышел секретарь.

По ее словам, он ей нахамил и с издевкой заявил, что таких, как она, здесь «как собак нерезаных», поэтому «Хоть подохните тут», а ничего не добьетесь. Елена твердо намерена стоять до конца и умереть, отстаивая интересы жителей Путивльщины. А ее смерть будет на совести Президента и его компании, написала в Фейсбуке журналистка Оксана Ковалева.

Напомним: 37-летняя Елена Гавриченко начала акцию протеста против незаконного присоединения сел Путивльского района Мазевка, Клевенское и Мачулище к Новослободской ОТГ.