В Сумах водитель маршрутки заплатит 17 тыс. грн штрафа за лишних пассажиров 14 июля Ковпаковский райсуд г.Сумы привлек к административной ответственности за нарушение правил карантина мужчину и наложил на него штраф в размере 17 тыс. грн.

Согласно протоколу, 12 июля 2020 г. в г. Сумы по улице Металлургов водитель, двигаясь по маршруту №51 и управляя транспортным средством Рута 25 А Нова, осуществлял регулярные перевозки пассажиров в количестве, превышающем количество мест для сидения , предусмотренное технической характеристикой данного транспортного средства, на шесть человек, чем нарушил требования абзаца 4 подпункта 7 пункта 3 постановления КМУ № 392 от 20.05.2020 с изменениями согласно постановлению КМУ № 500 от 17.06.2020 и совершил правонарушение, предусмотренное ст. 44-3 КУоАП.

Мужчина в судебном заседании действительно подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе.Его вина полностью подтверждается собранными материалами дела, которые исследованы в суде (протоколом об административном правонарушении, видеозаписью, содержащейся на оптическом диске в материалах дела, на котором зафиксировано событие правонарушения, объяснениями водителя в суде).

Кроме штрафа в сумме 17 тыс. грн., мужчине придется оплатить и судебные расходы в пользу государства в размере 420 грн. 40 коп. - сообщает пресс-служба Ковпаковского суда.

Постановление со дня его вынесения может быть обжаловано в десятидневный срок в Сумской апелляционный суд.