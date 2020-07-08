ФК «Виктория» в финале Кубка Украины по футболу среди аматоров Сегодня, 15 июля, на Сумщине был большой футбол: полуфинал кубка Украины по футболу среди аматоров.

В Николаевке Белопольского района встречались ФК «Виктория» и «Таврия» из Новотроицкого с Херсонщины.

Имея в запасе один мяч после гостевой победы, подопечные Артема Радионова раз за разом создавали опасные моменты у ворот «Таврии». Первый тайм гостям удалось выстоять, но уже в начале второго-наш Игорь Чередниченко головой удвоил преимущество. Через 10 минут Тарас Михайлюк повторил удар коллеги и вывел команду на недосягаемое расстояние с преимуществом в три мяча. И этот счет стал победным – 2:0.