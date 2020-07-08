Определились финалисты кубка Сумщины по футболу

Сегодня, 15 июля, были сыграны полуфинальные игры Кубка области по футболу.
ФК «Велетень» (Глухов) 0:4 ФК «Тростянец» (Тростянец)
Голы: Гайван Валерий (5), Анцибор Андрей (30), Стецюк Александр (45+2), Чухненко Владимир (81)
«Колос» (Севериновка) 2:1 «Явор» (Краснополье)
Голы: Параконный Даниил (10), Бурдюг Андрей (39) - Стрыбак Александр (87).
Финальный матч планируется провести 24 августа.
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